KMI kondigt morgen code rood af wegens hitte: iederéén moet veel drinken, rusten en uit de zon blijven

Vanaf morgen geldt in bijna heel het land code rood door de hitte. Uitzondering is de kust (code geel) en de provincie Luxemburg (code oranje). Dat heeft het KMI bekendgemaakt. Het is de eerste keer dit jaar dat die weerscode in werking treedt. Bij code rood wordt iedereen gewaarschuwd om zich te beschermen tegen de hitte en niet enkel de risicogroepen zoals kinderen en ouderen.