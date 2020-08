Liveblog - We zitten aan gemiddeld 550 nieuwe coronabesmettingen en in de VS vielen 2.060 doden op één dag 

Het aantal coronabesmettingen in ons land is opnieuw gestegen, maar die stijging gaat minder snel dan vorige week. In de week van 28 juli tot 3 augustus kwamen er gemiddeld 550 nieuwe gevallen bij. Dat is een stijging met 46 procent in vergelijking met de week daarvoor, toen waren er gemiddeld 377 nieuwe besmettingen per dag.

De afgelopen week werden er elke dag gemiddeld 24 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er evenveel als de week ervoor. In totaal liggen er nu 278 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 65 van hen liggen op intensieve zorg.



Het aantal coronadoden in België blijft al enkele weken stabiel, het zijn er gemiddeld 3 per dag. In totaal zijn in België al 9.861 mensen gestorven door het virus. Alles samen hebben in ons land nu ruim 72.000 mensen een positieve coronatest afgelegd.