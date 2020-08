Man springt in Ieperse Vestingen om aan politie te ontsnappen (en dat lukt hem)

De politie had de man tegengehouden, maar hij liep plots weg. Hij dook in het water van de Vestingen en verdween. De politie riep de hulp in van de brandweer. Die keek niet alleen in en op het water, maar controleerde ook een aantal rioleringen in de buurt. Maar de zoektocht leverde niets op. De man is gekend bij de politie. Waarom hij wegliep, is niet duidelijk.