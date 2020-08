Miljoenste fietsbezoeker voor "Fietsen door het Water" in Bokrijk

"Fietsen door het Water" was de allereerste fietsbeleving van Toerisme Limburg. Op vier jaar tijd groeide het uit tot een wereldwijd succes en in de zomer van 2018 riep het gerenommeerde Amerikaanse TIME Magazine "Fietsen door het Water" zelfs uit tot "One of the 100 greatest places to visit in the world". Op dit moment kan je wel maar in één richting door het water fietsen om alles veilig en coronaproof te laten verlopen.