Nee, de brexit is niet vergeten

In juni, in volle corona-lockdown, maakte de Britse regering bekend dat ze niet van plan is om de deadline van de gesprekken over de toekomstige relatie met de Europese Unie uit te stellen. 1 januari blijft 1 januari. “Vanaf 1 januari zijn wij weer helemaal onafhankelijk,” liet eerste minister Boris Johnson optekenen in de Daily Telegraph. De voorzitter van werkgeversorganisatie Confederation of British Industry, Carolyn Fairbairn, reageerde: “Als het op een harde brexit uitdraait, is het alsof we de schuur ook nog in brand steken terwijl het huis al in de fik staat.”