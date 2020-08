Nieuwe insectensoort ontdekt in Leuvense tuin: maak kennis met de Mantispa styriaca

Er kan een nieuwe insectensoort worden bijgeschreven in ons land. De Mantispa styriaca is begin augustus opgedoken in een achtertuin in Leuven. Dat meldt Natuurpunt. Het beestje lijkt op een kruising tussen een gaasvlieg en een bidsprinkhaan. Het heeft lange voorpoten die zijn geëvolueerd tot krachtige grijparmen. De nieuwe soort lijkt fel op de Europese bidsprinkhaan, die vorig jaar opdook in Vlaanderen.