Ondanks tijdelijke sluiting nog dagelijks bezoekers op bivakzone De Wereldboom in Horebeke

"Mensen komen soms van heel ver en kunnen ook niet terug. Die komen met de rugzak en zien dan ter plekke dat de zone gesloten is. Waar moet ik die mensen naartoe sturen?" zegt Dhoossche nog. Bivakzone De Wereldboom is de enige bivakzone in de streek en ook in de ruime omgeving zijn de andere bivakzones allemaal dicht voor corona.

"Door de heropflakkering van corona kan ik niet anders dan sluiten. Zodra het weer kan, doe ik met plezier de bivakzone weer open. Jaarlijks komen hier 4 à 500 mensen van overal in het land en zelfs uit het buitenland", vertelt Raoul D'Hoossche trots. Het is wachten op betere tijden om ze opnieuw welkom te heten.