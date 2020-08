Ondanks tropische hitte blijft Antwerpse politie controleren of je mondmasker op hebt

"Dat het tropisch warm gaat worden, betekent voor ons niét dat we toleranter gaan worden", zegt woordvoerder bij de Antwerpse politie Wouter Bruyns aan Radio 2 Antwerpen. "We weten dat het soms hinderlijk is om bij hete temperaturen een mondmasker te dragen of om verkoeiling te gaan zoeken op plekken waar het nu niet kan, maar in het belang van ieders veiligheid en gezondheid is het noodzakelijk om te covidmaatregelen te blijven volgen."