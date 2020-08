Ondernemend koppel uit Dentergem: "De verhuur van onze feestzaal viel stil, dus hebben we snel een camperplaats ingericht!"

De camperplaats "Meikensbos" in Dentergem is helemaal coronaproof. "We hebben geen gemeenschappelijke sanitair of eetplaats. Iedereen heeft zelf alles bij in de mobilhome, waardoor ze in hun eigen bubbel kunnen genieten van de sfeer en de streek", vertelt Catherine.

De meeste reizigers blijven 2 tot 3 dagen. Ook Roger en zijn vrouw hebben een plaatsje bemachtigd met hun mobilhome. Nochtans wonen ze niet zo ver van Dentergem. "Wij wonen in Pittem. Dat is amper 10 kilometer van deze plaats. Ik kende de streek hier niet en ben blij dat ik het eens kan ontdekken. Normaal zaten we nu met de camper in Polen en Kroatië, maar door het coronavirus blijven we liever wat dichter bij huis. En hier is het ook warm, hé!"