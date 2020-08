Ozondrempel overschreden in de provincie Antwerpen: "We raden aan om binnen te blijven"

In Berendrecht en Dessel is er gisteren te veel ozon gemeten. De Europese drempel van 180 microgram per kubieke meter aan ozon werd daar overschreden. "Mensen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging, of voor wie graag buiten sport is het oppassen geblazen", zegt Charlotte Van Poucke van IRCEL, die de ozonconcentraties nauwgezet opvolgen.