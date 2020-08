Voorlopig geen koetsen in Brugge: "Het is te warm voor de paarden"

De koetsiers van Brugge hebben beslist om vandaag en morgen niet uit te rijden met hun paarden. "Vanaf 30 graden in de schaduw rijden de paarden niet uit of stoppen ze met rijden", zegt schepen Goderis. "De weersvoorspelling geeft dergelijke hoge temperaturen aan. Het is dus niet verantwoord om de Brugse koetspaarden in de komende dagen van stal te halen. Van zodra de temperaturen weer zullen zakken, zullen de paarden terug in het Brugse straatbeeld te zien zijn. Het welzijn van de dieren primeert.”