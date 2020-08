Na Vier, Vijf en Zes, komt er nieuwe Vlaamse zender "Play Zeven" 

SBS, dat in handen is van Telenet, beschikt momenteel al over de zenders Vier, Vijf en Zes. Het is de bedoeling om daar volgend jaar nog een extra kanaal aan toe te voegen, dat de naam "Play Zeven" zal krijgen.



Over de concrete invulling en de vormgeving van de zender kan momenteel nog niets gezegd worden. Verschillende teams zijn dat momenteel nog aan het bestuderen. Het nieuwe kanaal moet wel gezien worden als een aanvulling op de andere zenders.