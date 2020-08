President van Sri Lanka wint verkiezingen en kan grondwet naar zijn hand zetten

Het gaat echter om meer dan enkel regeringspostjes: de broers Rajapaksa zochten en kregen een voldoende meerderheid in het parlement om de grondwet aan te passen. Het zou de bedoeling zijn om de macht van de president te versterken tegenover de regering en het parlement. Critici vrezen dat de Rajapaksa's de democratische traditie van Sri Lanka gaan uithollen in de richting van een meer autoritair regime. Volgens de president is dat nodig om het land economisch te ontwikkelen en de veiligheid te verzekeren.

Sri Lanka kampt ook met het coronavirus, maar heeft dat vrij goed onder controle gehouden tot nu toe. Vorig jaar werd het eiland getroffen door een zware bomaanslag tegen een christelijke kerk. Die was het werk van moslimextremisten en heeft de spanningen in het land aangevuurd. Op Sri Lanka is vooral het toerisme van belang en de grote export van "Ceylon-thee". (Lees verder onder de foto).