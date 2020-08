Primeur: ZOL en KRC Genk houden consultaties voor álle sporters met blessures en kwalen

Sportchirurg Jan Truijn is ervan overtuigd dat sporters nu sneller naar de dokter zullen stappen met een blessure. "De drempel is alleszins lager", legt hij uit. "Je kan hier gemakkelijk voor de deur parkeren en op twee stappen ben je binnen. Het straalt hier ook minder "ziekenhuis" uit. Het is meer een sportomgeving en dat is zeker een voordeel. Mensen voelen zich hier meer op hun gemak."