Grote drukte verwacht richting Kust: Rode kruis bemant hulppost in stations Gent-Sint-Pieters en Brugge

Met het mooie weer verwachten de spoorwegen veel volk op de trein richting kust. Daarom is gevraagd aan het Rode Kruis om opnieuw een hulppost te bemannen in de stations Gent-Sint-Pieters en Brugge. "De hulppost staat niet zichtbaar opgesteld", zegt Wim Vandermeersch van het Rode Kruis in Gent. "Iedere medewerker van het station is op de hoogte en kan mensen zo nodig naar de hulppost brengen."

Het Rode Kruis was ook vorig jaar al actief in het station tijdens drukke periodes. "Onder meer tijdens de Gentse Feesten waren we daar vorig jaar", zegt Vandermeersch. "Net zoals op grote evenmenten, of tijdens de examens dit jaar nog op Flanders Expo."

Mensen belanden om verschillende redenen op de hulppost. "Dat kan gaan om iemand die een voet heeft verzwikt, of zich heeft bezeerd. Maar vaak zien we ook mensen die onwel zijn geworden", aldus Vandermeersch. De hulppost blijft bemand tot volgende week woensdag.