Rook- en vuurverbod in Antwerpse natuurgebieden en bossen. Het brandgevaar is er erg groot.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur- en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Daarom geldt er vanaf vandaag opnieuw een rook -en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. Dat is ook zo in je eigen tuin.