Na 33 jaar komt er een vervolg op de kaskraker "Dirty Dancing" én Jennifer Grey ("Baby") duikt op 

"Dirty dancing" is de immens populaire klassieker uit 1987 waarbij de eerst verlegen en onhandige Frances "Baby" Houseman (rol van Grey) in een vakantiepark het hart verovert van Johnny Castle (rol van Swayze). Vaderlief ziet echter de relatie van zijn dochter met de oudere mambo-dansleraar niet zitten. Hij ziet Baby liever omgaan met Neill, een student geneeskunde.



"Dirty dancing" maakte op slag Swayze en Grey wereldberoemd. De film liet de bioscoopkassa rinkelen en won bovendien een Oscar voor beste origineel nummer met "(I've had) The time of my life" van Bill Medley en Jennifer Warnes.



In 2004 kwam er al een prequel. "Dirty dancing: Havana nights" brak wel geen potten, integendeel. Grey moet het in de nieuwe film -uiteraard- stellen zonder Swayze die in 2009 overleed aan de gevolgen van pancreaskanker.