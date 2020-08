Solidariteitsactie in Werchter voor gezin dat alles verliest in brand: "Het zijn zulke lieve mensen"

Petra heeft dan ook een collectebus in haar winkel gezet om wat geld in te zamelen. "Ze zijn heel wat spullen kwijt, zoals de accordeon van de overleden vader van Koen. Die accordeon kunnen we niet teruggeven, maar wel andere spullen die ze gebruiken. Daarnaast hebben we ook nog een collectebus geplaatst om wat geld in te zamelen om hen te helpen. Dan kunnen ze zelf spulletjes kopen als ze een nieuwe woonst vinden. En we zien dat heel wat klanten een centje in de spaarpot steken."