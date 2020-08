Trump verbiedt transacties met moederbedrijf TikTok, Björn Soenens: "Hij wil geen gelanterfant bij verkoop"

China noemt het ronduit diefstal door een Amerikaans bedrijf. Het land ziet het probleem niet met TikTok. China beweert dat de privégegevens van TikTok-gebruikers simpelweg op Amerikaanse servers staan. "Dit is een nieuwe Koude Oorlog, een geopolitieke strijd, eentje op technologisch vlak tussen de Amerikanen en de Chinezen", aldus Soenens.



President Trump heeft het al langer op TikTok gemunt. Vorige week dreigde hij ermee de app overal in de VS te verbieden als een Amerikaans bedrijf de app niet koopt van ByteDance tegen 15 september. Door het verbod op financiële transacties zou ByteDance zijn activiteiten in de VS na die datum niet meer kunnen voortzetten. In de VS alleen al zijn er honderd miljoen gebruikers van TikTok. De app zou wereldwijd al 2 miljard keer gedownload zijn.