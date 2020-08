Tropisch eiland Mauritius staat voor ecologische ramp na schipbreuk van olietanker

Experten spreken van een ecologische ramp. Het natuurreservaat Blue Bay Marine Park met haar prachtige koraalriffen en zeldzame waterschildpadden is nu al zwaar beschadigd. De lokale overheid is er niet gerust in: “Mauritius wordt geconfronteerd met een milieucrisis”, reageerde minister van Milieu Kavy Ramano. Ecologen vrezen nu dat het schip volledig zal breken, waardoor er nog meer olie in de zee terecht zou komen.

De bevolking, inclusief de vissers, mogen de getroffen stranden en lagunes voorlopig niet meer betreden. Beelden op sociale media tonen hoe groot de olievlek is. Hoe veel ton olie er tot nu toe in het water terecht kwam, is niet bekend (Lees verder onder de tweet).