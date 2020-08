Hitte en mondmaskers dwingen Velodroom in Blankenberge tot tijdelijke sluiting: "Geen zin om hulpdiensten te bellen"

De houten piste dicht bij de zeedijk met een 70-tal gekke fietsen is een iconische trekpleister in Blankenberge. Al sinds 1933 een attractie voor jong en oud, maar niet meer vandaag. Om 13.00 uur was het gedaan met fietsen. "De combinatie van een hete zomerdag en het masker dat je verplicht moet dragen is er te veel aan geweest", zegt uitbater Thierry Monbaliu. "De fietsen staan in de zon en de houten piste geeft ook veel warmte af. Als je je billen niet verbrandt, dan kan het nog zijn dat je het benauwd krijgt door het dragen van een mondmasker."