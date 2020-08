Verkiezingen in Wit-Rusland: komt er een einde aan het bewind van de "laatste dictator van Europa"?

Het is wat ironisch dat president Loekasjenko de laatste tijd moet wakker liggen van presidentskandidate Svetlana Tichanovskaja. Van haar verwachtte hij niet veel, want “de [Wit-Russische] maatschappij is niet klaar om te stemmen op een vrouw”, en dus liet hij de huisvrouw zonder politieke ervaring toe om zich te registreren als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Zo kon hij de schijn van democratische verkiezingen toch nog enigszins hoog houden. Nu blijkt Tichanovskaja een te duchten tegenstander die al wekenlang tot tienduizenden mensen op de been krijgt om te protesteren tegen het regime van Loekasjenko. En dat is ongezien in Wit-Rusland.