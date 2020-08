Vlaamse regering komt met bijkomende steunbijdrage voor bedrijven die zwaar omzetverlies lijden door coronacrisis

Om de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan, verstrengde de Nationale Veiligheidsraad recent de coronamaatregelen. Voor de zwaarder getroffen provincie Antwerpen nam gouverneur Cathy Berx nog strengere maatregelen, zoals de avondklok. Zeker voor de horeca, de evenementen en de toeristische sector dreigt een financieel bloedbad.

Daarom komt de Vlaamse regering nu met een nieuw steunmechanisme. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60 procent of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar komen daarvoor in aanmerking. Zij zullen na 30 september een steunbijdrage kunnen aanvragen.

De steunbijdrage is geen forfaitair bedrag die voor elke aanvrager evenveel zou bedragen. Het gaat integendeel om 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar, met een maximum van 15.000 euro. De Vlaamse regering wil zo voor een stuk tussenkomen in de vaste kosten van een bedrijf. De subsidie wordt gehalveerd voor zelfstandigen in bijberoep en voor bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan in augustus-september vorig jaar.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA) benadrukken dat het de bedoeling is om bedrijven die gezond waren voor de crisis te beschermen tegen een faillissement. Jambon beseft dat dit verder een gat slaat in de Vlaamse begroting. "Maar zonder de steunmaatregel zouden heel wat bedrijven over de kop dreigen te gaan." In de begroting is tot 80 miljoen euro voorzien voor deze nieuwe maatregel.