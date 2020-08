Vrouw beschoten aan sporthal in Dilsen-Stokkem, dader is gevlucht

De vrouw werd beschoten vanuit een bestelwagen met Nederlandse nummerplaat. Ze werd geraakt in haar heup maar kon zelf nog de sporthal binnenlopen, om zichzelf in veiligheid te brengen. “We waren in de sporthal aan het vergaderen," zeggen Tim Moonen, Didier Creijns en Kevin Weetjens van de badmintonclub Dibad Dilsen. "Plots zagen we een vrouw struikelen door de inkomhal van de sporthal. Ze was gewond aan haar heup en legde zich aan de ingang op de grond neer. Anderen belden de ambulance. Omdat we boven in de sporthal zaten, hebben we geen schot gehoord."