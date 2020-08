Deel van besmettingen bij vleesbedrijf Westvlees komt uit Noord-Frankrijk: "Niet aan de orde" om site te sluiten 

De werking van de snijafdeling werd overgebracht naar andere zusterbedrijven, maar de rest van het bedrijf blijft voorlopig aan de slag. Voorlopig worden ook niet alle werknemers van de site in Westrozebeke (850 in totaal) getest, al kan dat nog veranderen in de loop van de dag.

“Het beleid van de mensen die worden getest, gebeurt in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid", zegt product manager Manuel Goderis. "We hebben gefocust op de haard, waar we 225 mensen hebben getest. Vandaag nog gaan we 100 mensen bijkomend testen. Dat zijn mensen die afwezig waren door bijvoorbeeld verlof, maar onze perimeter breidt ook iets uit. Er zijn ook een aantal individuen aangeduid in samenspraak met Zorg en Gezondheid die bijkomend worden getest."