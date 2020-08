Op het Indonesische eiland Bali hebben vrijwilligers zo'n 10.000 babyschildpadjes vrijgelaten in zee. De vrijwilligers hadden de eieren eerst verzameld en laten uitbroeden, omdat de zeeschildpad een bedreigde diersoort is. Nu de eieren zijn uitgekomen, zetten ze de jongen uit in het wild, in de hoop dat de populatie zich herstelt.