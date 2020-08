Blankenberge gaat dagjestoeristen morgen weren na vechtpartij op het strand

Ook in Oostende groeit de ongerustheid over de vele dagjestoeristen die tijdens de hittegolf met de trein naar de kust komen. Op een drukke zomerdag reizen zo'n 15.000 dagjestoeristen met de trein naar Oostende. "Dat is gewoon teveel. Onze drie drukstbezette stranden hebben maar een capaciteit van 15.000 mensen, maar we hebben natuurlijk ook nog bewoners, tweedeverblijvers en verblijfstoeristen", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Op de stranden van Mariakerke en Raversijde is het rustiger, maar dagjestoeristen trekken vanuit het station uiteraard naar de drukkere stranden vlakbij.

"Ten eerste vraag ik dus uitdrukkelijk aan de NMBS om de extra treinen met onmiddellijke ingang te cancellen, want ik krijg het niet meer gespreid", zegt Tommelein.