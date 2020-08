Brand verwoest opslagplaats coronamateriaal van Unicef in Kinshasa

De opslagplaats in het industriedomein (UTEX) in het westen van Kinshasa ligt grotendeels in puin. De brand ontstond gisteren even voor de middag en het vuur is vanmorgen nog steeds niet geblust. Hoe de brand is ontstaan is een raadsel, maar Jean-Jacques Simon van Unicef Congo zegt aan VRTNWS dat hij niet meteen denkt aan kwaad opzet. "De site wordt verder onderzocht en dan komen we hopelijk meer te weten. Maar ik denk eerder aan een technische fout, bijvoorbeeld in de electriciteitsvoorziening."

De brand heeft geen slachtoffers gemaakt, maar de schade is enorm. "Er lagen vele honderden items opgeslagen voor onze aanpak van de ebola- en de coronacrisis. Er lagen medicijnen, tenten, medische apparatuur en informatief campagnemateriaal. Het vuur heeft echt alles verwoest", zegt Jean-Jacques Simon.