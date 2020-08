"Zeg niet bar, maar kantine": Cultuursector presenteert zich als "grote voetballiga" als ludiek protest

De toekomst van de culturele sector is onzeker en de financiële situatie wordt prangend voor veel organisaties, makers en al wie werkt in de sector, nu er als gevolg van de coronacrisis almaar langer bijna niet gespeeld of opgetreden kan worden voor een publiek. De sector schakelde deze week een versnelling hoger met zijn protest. Eerder deze week was er al een open brief van de muzieksector om dit aan te klagen, ook de theatersector in Antwerpen verenigde zich en gisteren raakte nog bekend dat er een crisiscel is opgericht door de culturele sector.