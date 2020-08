Daar is de hitte, daar is de drukte richting kust om af te koelen: kustbarometer kleurt geel

Bezoekers krijgen de raad om de populairste stranden van de badplaatsen zeker in de namiddag te vermijden. Het is aangewezen om de minder drukke stranden buiten het centrum op te zoeken.



Voor de drie drukste stranden van Oostende geldt bijvoorbeeld nog minstens tot en met woensdag een aanmeldingssysteem. De stad kondigde donderdag aan dat voor vandaag alle capaciteit op de bewaakte zwemzones in het centrum al ingenomen was. In Oostende is de zeedijk vanmiddag ook niet meer toegankelijk met een gocart of met de fiets vanwege de drukte, zo konden we ter plekke vaststellen.



Vandaag rond 14.30 uur kleurde de online-druktebarometer op meerdere plaatsen geel. Er is ook één zone in Knokke-Heist die oranje kleurt. Het systeem van de druktebarometer werd ontwikkeld in samenwerking met telecomoperator Proximus en maakt gebruik van mobiele telefoniedata.