Gewonde bij schietpartij op drukbezocht strand in Amsterdam

Vanmiddag laat werd plotseling geschoten op een van de stranden aan de Nieuwe Meer, in het zuidwesten van de stad, niet ver van het Amsterdamse Bos. De politie kan of wil nog niets zeggen over de toedracht van de schietpartij en ook over de aard van de verwondingen is niets meegedeeld.

De schutter is nog op vrije voeten. De politie heeft zijn signalement verspreid. Het gaat om een man met een sikje, een hoed en een tasje en een blauwe zwembroek.

Wie hem ziet lopen, wordt aangeraden om de man niet zelf te benaderen maar 112 te bellen, meldt de politie van Amsterdam op Twitter.