Hevige brand in loods in Stabroek nabij de A12

In Stabroek, ten noorden van Antwerpen, woedt een brand met hevige rookontwikkeling in een loods nabij de A12 en het Antwerpse havengebied. De brandweerzones Rand en Antwerpen zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. De afrit Stabroek van de A12 richting Nederland is er tijdelijk afgesloten, net als de N111 van Stabroek naar Wuustwezel.