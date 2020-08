Jonge boscobra reisde mee met lading tropisch hout naar België

Volgens het team van SOS Reptiel uit Ichtegem, een organisatie gespecialiseerd in reptielen, gaat het om een primeur en is een levensgevaarlijk dier zoals de boscobra nog nooit met een dergelijk transport in België geraakt.

Het is nog niet duidelijk wat er met het dier zal gebeuren is niet duidelijk. Eerst moet het jonge dier van 70cm, een volwassen boscobra wordt tussen 2 en 3 meter lang, onderzocht worden op mogelijke parasieten. Daarom blijft het voorlopig in quarantaine.

Volgens Mario Goes van SOS Reptiel is een boscobra dodelijk voor mensen. Het gif van de boscobra tast het zenuwstelsel aan.