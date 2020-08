Libanese hoofdstad Beiroet blijft zoeken naar vermisten na ontploffing, en maakt zich op voor protestmars

In Libanon is het al verschillende maanden erg onrustig. In het najaar van vorig jaar stroomden de straten van Beiroet en andere steden elke dag vol met duizenden betogers. Ze protesteerden tegen de economische malaise in het land en de onmacht of onwil van de politieke elite om daar iets tegen te doen.

Zelfs de coronacrisis verhinderde de bevolking de voorbije maanden niet om op straat te komen. De woede over het politieke wanbeheer is na de ontploffing in de haven van Beiroet alleen nog maar toegenomen.