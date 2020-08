Handgel op hete dagen niet zonder gevaar: leg tube niet in de volle zon in auto en hou afstand van een BBQ-toestel

In het Radio 2-programma "De inspecteur" legde toxicologe Vera Rogiers eerder al uit dat alcoholgel niet te onderschatten is. "Veel mensen staan er niet bij stil, maar we hebben het hier wel over alcohol-gel. Om een goeie werking te garanderen, moet er minstens 70% alcohol in zitten en liefst méér. Dat hoge percentage is nodig om het coronavirus te kunnen doden."



In een flesje of tube zonder lek is het veilig, maar bij gebruik niet altijd onschuldig. Alles heeft te maken met het zogenoemde vlampunt. "Als je zo'n alcoholgel gebruikt, gaat er door de verdamping een wolkje alcoholdamp rond je handen hangen. De alcohol zweeft als het ware rond je handen. Gebruik je dan onmiddellijk een ontstekingsbron in de buurt van die wolk, dan krijg je dus een steekvlam. Hoe warmer het is, hoe langer de wolk blijft hangen. Dus zeker op warme zomerdagen of in de buurt van een barbecue moet je hiervoor opletten."