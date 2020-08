Opnieuw LGBT-activisten opgepakt in Polen, Human Rights Watch: "Minderheden viseren is routine geworden"

Volgens HRW kan Europa veel meer doen. "Er zou een mechanisme moeten komen dat Europees geld direct linkt aan het schenden van fundamentele grondrechten", klinkt het.

Juridisch lijkt dat haalbaar, want het respecteren van de mensenrechten en de rechtstaat was een van de voorwaarden van de toetreding tot de Europese Unie. Politiek ligt het een pak moeilijker, want het was Polen dat samen met Hongarije dergelijke clausule liet afzwakken bij het recent onderhandelde Europese coronaherstelfonds.