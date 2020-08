Staan de preformateurs De Wever en Magnette vanmiddag met lege handen bij de koning?

Diepgaande liberale bijsturingen van de nota De Wever/Magnette liggen zeer moeilijk. De tekst is een kaartenhuisje dat boordevol evenwichten zit. De preformateurs vrezen dat die in het gedrang komen als er veel gewijzigd moet worden. De liberalen zeggen dat de nota sociaaleconomisch te links is en te verregaand is op het gebied van staatshervorming. De liberalen willen bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkeringen sneller in de tijd doen dalen en zwaaien met begrotingsbezwaren voor de hogere minimumpensioenen.