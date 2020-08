Wie kiest Joe Biden als running mate? Misschien wel één van deze vijf

De gedoodverfde favoriete. Harris (55) is de dochter van een Jamaicaanse vader en een Indiase moeder, die allebei omstreeks 1960 naar de VS migreerden. Ze wordt gezien als een zwarte politica, maar haar herkomst onderscheidt haar toch enigszins van de sinds lang in Amerika gewortelde African- American gemeenschap.

Als senator uit Californië vertegenwoordigt ze een staat die Biden hoe dan ook probleemloos zal winnen; wat dat betreft levert ze hem geen extra stemmen op. Haar verleden als minister van Justitie in die staat, waarbij ze een tamelijk harde lijn aanhield tegen de misdaad (tough on crime), kan in haar (en Bidens) nadeel spelen nu de Black Lives Matter-beweging de politie en justitie in het vizier neemt.

Harris was aanvankelijk zelf kandidaat voor de Democratische nominatie; in één debat ging ze stevig in de clinch met Joe Biden. Ze staakte haar campagne nog voor de eerste voorverkiezing en sprak in maart al haar steun uit voor Biden. Niettemin blijven veel commentatoren openlijk twijfelen aan haar loyaliteit: ze zou tomeloos ambitieus zijn en Biden snel in de schaduw stellen. Volgens anderen is dat precies het soort kritiek waar talentvolle vrouwen altijd mee te maken krijgen.