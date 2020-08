Zeldzame spitssnuitdolfijn eerst gered in Nieuwpoort, maar spoelt dag later toch nog dood aan in Wenduine

Na de autopsie hoopt het KBIN meer duidelijkheid te hebben over de doodsoorzaak. Vermoedelijk is het dier verdwaald, want de soort komt normaal niet voor in onze Noordzee. Het zoogdier leeft voornamelijk van inktvissen in de diepzee.

Het gaat om het zevende gedocumenteerde geval van een gewone spitssnuitdolfijn in België. "Opmerkelijk wel is dat het om het tweede dier van 2020 gaat", klinkt het nog. "Op 15 januari spoelde ook al een jong vrouwtje aan in Oostende." De vorige gevallen dateerden uit 1972, 1969, 1954, 1933 en 1835.

Op deze foto is de autopsie van het dier te zien dat in januari in Oostende aanspoelde: