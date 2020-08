Ook de Kalmthoutse heide kreunt onder de hitte. Nochtans is dit de periode waarin de heide stilaan op haar mooist is, want de planten komen in bloei. Door de aanhoudende droogte en de warmte is er sinds enkele dagen code oranje afgekondigd. En in deze context wil dat zeggen dat de brandtoren overdag bemand wordt, zodat beginnende vuurtjes snel kunnen gedetecteerd worden.