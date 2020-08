Schietpartij Voeren: "Ik heb nog de wonde van de dader verzorgd nadat hij neergeschoten was"

Kris Walpot uit Moelingen, voormalig brandweerman in Voeren, zag het allemaal gebeuren. “Ik reed achter de politiewagen die een man achtervolgde en zat midden in de actie. De man had waarschijnlijk willen vluchten van een controle. De politie heeft de banden van de vluchtauto lek geschoten. Dan heeft de dader geprobeerd om de auto met Nederlandse nummerplaat te ‘carjacken’.

De man trok een wapen en richtte het op de politie en dan is er een schietpartij gevolgd tussen dader en politie. De vrouw is uit de auto gekropen en is beginnen te rennen”, zegt Walpot. “Naar verluidt was er een controle in Moelingen en is de man daaraan willen ontsnappen. Hij sprak Duits en had na het incident een schotwonde, die ik geprobeerd heb te verzorgen."