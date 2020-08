Gewapende rebellen doden acht mensen in Niger, onder wie zes Fransen

De aanval vond plaats in een natuurpark in de buurt van het stadje Kouré, iets ten oosten van de Nigerese hoofdstad Niamey. "Er zijn acht doden: twee Nigerezen, een gids en een chauffeur, en de andere zes zijn Fransen", zegt de gouverneur van Tillabéri aan het Franse persagentschap AFP. Hij gaf geen details over de omstandigheden van de aanval, noch over de identiteit van de aanvallers.