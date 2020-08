Liveblog - Blankenberge en Knokke-Heist bannen dagjestoeristen, gouverneur houdt straks crisisoverleg 

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is opnieuw licht gestegen. In de week van 30 juli tot 5 augustus raakten er gemiddeld 564 mensen per dag besmet. Dat zijn er 19 procent meer dan de week ervoor, maar de stijging is minder groot dan gisteren.



Ook het aantal overlijdens blijft stijgen, van iets meer dan 2 naar iets meer dan 3 per dag. De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 27 mensen in het ziekenhuis opgenomen, dat is 20 procent meer dan vorige week.

Alles samen zijn er nu meer dan 73.000 mensen in ons land positief getest op het coronavirus.