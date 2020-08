In de Japanse stad Nagasaki is de atoomaanval uit 1945 herdacht. De Verenigde Staten bombardeerden de stad in 1945 op het einde van de Tweede Wereldoorlog, er vielen bijna 75.000 doden. Drie dagen eerder hadden de Amerikanen ook al een atoombom laten vallen op de stad Hiroshima, ook in Japan. Daar kwamen toen 140.000 mensen om het leven. Door het coronavirus was de herdenking bescheiden.