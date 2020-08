Ondanks coronacrisis toch Meyboomplantingen in Brussel en Leuven

In Brussel gebeurde de Meyboomplanting zonder publiek en zonder de traditionele stoet. De boom was ook kleiner. "Het is een groot verschil", zegt boomdrager André Vandenheuvel. "De vorige jaren was het een boom van zo'n 12 meter hoog en ongeveer 750 kilo zwaar. Dit jaar dragen we een boom van zes meter en hij weegt zo'n 150 kilo."