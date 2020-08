Twintigjarige man verdronken in Netekanaal in Lier

In Lier is vanmiddag een twintigjarige man om het leven gekomen toen hij verkoeling zocht aan het Netekanaal. Dat meldt burgemeester Frank Bogaerts (N-VA). De man, een asielzoeker die in het asielcentrum van Ranst verblijft, is vanop de waterkant in het kanaal gegleden, maar kon blijkbaar niet zwemmen.