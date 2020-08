50-tal jongeren uit Brussel betrokken bij vechtpartij in Blankenberge

De vechtpartij ontstond gisteren in de late namiddag op het strand van Blankenberge ter hoogte van de Weststraattrap. Tientallen jongeren gingen elkaar te lijf en gebruikten materiaal van strandbars, zoals parasols en stokken, als wapen. Op de beelden was duidelijk te zien hoe ze zich ook tegen de politie keerden. Als gevolg hiervan worden dagjestoeristen vandaag geweerd in de kuststad.