Vier mensen verdrinken in zee aan Hollandse kust, zwemverbod wegens verraderlijke stromingen

In Nederland zijn vier mensen verdronken nadat ze in de problemen waren gekomen tijdens het zwemmen in zee. Twee mensen verdronken in Den Haag, één in Zandvoort en één in Wijk aan Zee. Langs de hele Hollandse kust, van Hoek van Holland tot Den Helder, is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat het ten zeerste wordt afgeraden om er te zwemmen.