Voor de oostkust van het eiland Mauritius is een Japans schip vastgelopen, en sinds een paar dagen lekt er brandstof uit het schip. Het schip had 3.800 ton olie en 200 ton diesel aan boord. Experten spreken van een ecologische ramp. Het natuurreservaat Blue Bay Marine Park met zijn prachtige koraalriffen en zeldzame waterschildpadden is nu al zwaar beschadigd.