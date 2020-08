Paalse Plas in Beringen: mensen bereid om een uur aan te schuiven voor een dag aan het water 

Rond het middaguur waren bijna alle plaatsen aan de Paalse Plas al volzet. Veel bezoekers komen ook van ver naar Beringen omdat het één van de weinige plaatsen is waar je niet moet reserveren. Een wachttijd van een half uur tot een uur nemen ze er graag bij.

Ondertussen klagen de inwoners van Beringen dat er voor hen geen plaats meer is en ze willen dat de stad inkomgeld vraagt voor mensen die van buiten Beringen komen. Op veel andere plaatsen is dat al het geval. Wie vandaag aan de Paalse Plas bij de eerste vierhonderd was, zit in ieder geval goed voor een dagje verkoeling aan het water.